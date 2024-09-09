Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının açılışı nedeniyle Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi. Anıta çelenk bırakıldı.

Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı
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Yeni eğitim ve öğretim yılı başladı.

Meydanı'ndaki törene, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Meydanda, Halk Oyunları Federasyonu minikler kategorisi Türkiye şampiyonu Bakırköy Murat Kölük İlkokulu öğrencilerinin sergilediği Trabzon yöresine ait halk oyunu gösterisi, töreni izleyenlerden beğeni topladı.

Öğrenci gruplarının gösterilerinin ardından İl Milli Eğitim Müdürü Yentür ve beraberindeki protokol, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören, hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.

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