Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın paniği

İstanbul'da Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çay setinin bağlı olduğu elektrik tesisatında yangın çıktı. Yangın nedeniyle poliklinikteki vatandaşlar tedbiren tahliye edildi. Küçük çaplı yangın hastane görevlilerince söndürüldü.

Haberler - İHA - Anadolu Ajansı 14.09.2022 - 12:11

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın paniği

'un Beyoğlu ilçesi Katip Mustafa Çelebi Mahallesi Sıraselviler Caddesi'nde yer alan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin giriş katındaki bir odada çay setinin bağlı olduğu elektrik tesisatında yangın çıktı.

Poliklinikte bulunan vatandaşlar tedbiren tahliye edilirken, personel de yangına müdahale etti.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın paniği - 1

Küçük çaplı yangın hastane görevlilerince söndürülürken, odadaki duman da tahliye edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri inceleme yaptı.

Poliklinikte bir süre sonra hasta kabulüne devam edildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...