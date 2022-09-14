Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın paniği

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Katip Mustafa Çelebi Mahallesi Sıraselviler Caddesi'nde yer alan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin giriş katındaki bir odada çay setinin bağlı olduğu elektrik tesisatında yangın çıktı.

Poliklinikte bulunan vatandaşlar tedbiren tahliye edilirken, personel de yangına müdahale etti.



Küçük çaplı yangın hastane görevlilerince söndürülürken, odadaki duman da tahliye edildi.



İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri inceleme yaptı.



Poliklinikte bir süre sonra hasta kabulüne devam edildi.