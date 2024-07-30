Taksim esnafının "elektrik" çilesi! "Ancak jeneratörle çalışabiliyoruz"

Taksim esnafı son dönemde yaşanan elektrik kesintilerinden şikayetçi.

Turizm sezonunun da etkisiyle restoranlara cafelere yoğun talep var. Ancak Meydan ve çevresindeki bazı işletmelerde yaklaşık 3 haftadır jenaretörlerle servis yapılıyor.

İş yerlerinde çalışanlar sorunun çözülmesini bekliyor.



İstanbul Taksim Meydanı’nda bulunan bazı büfelere 1 aydır aralıklarla elektrik veriliyor. Esnaf jeneratörlerle elektrik ihtiyacını sağlarken BEDAŞ ekiplerinin geçtiğimiz hafta yaptığı çalışmanın ardından dükkanlardaki elektrik sıkıntısının devam ettiği öğrenildi.

Çok zor durumda olduklarını söyleyen esnaflar, yetkililere seslenerek arızanın giderilmesini talep etti.

"TAKSİM ESNAFI OLARAK ÇOK ZOR DURUMDAYIZ"

Yetkililere seslenen Taksim esnafı Yusuf Atalay, “Bir aydan beri Taksim Meydanı’nda çok sıkıntı çekiyoruz. Her gün elektriğimiz kesilmiş oluyor. Saatlerimiz yandı. Makinalarımız yanıyor, bizim hayatımız elektriğe bağlı. 30’a yakın makinemız var elektrikle çalışıyor. Bir mekine bozulunca, yerine yenisini almak ve hemen tamirci çağırmak çok zor. Yetkililere sesleniyorum. Lütfen bizi duyun. Taksim Meydanı’ndaki esnaflar olarak çok zor durumdayız, sezondayız. Belki yüklenmeden dolayı birçok arıza oluyordur ama lütfen buraya BEDAŞ özellikle bilgili insanlar göndersin ve bu sorunu çözsün” dedi.

"BÜTÜN HASILAT MAZOT PARASINA GİDİYOR"



Tüm hasılatlarının mazot parasına gittiğini söyleyen Taksim Esnafı Ferhat Ateş ise, “Taksim Meydanı’nda elektrik problemi var. Elektrikler durmadan gelip gidiyor. Onun için şu an bütün dükkanların elektrik saatleri patladı. Şu an jeneratör çalışıyor, bütün hasılat mazot parasına gidiyor. Bir an evvel yetkililerin bu elektrik olayına el atması gerekiyor” diye konuştu.

"SORUN AŞIRI YÜKLEMEDEN"

Son dönemde Sultanahmet civarındaki aynı sorun meydana geldi. Turistik alanların da bulunduğu sokaklarda, iş yerlerinde kesintiler yaşandı. BEDAŞ, aşırı sıcakların da etkisiyle sorunun aşırı yüklenmeden kaynaklandığını, kalıcı çözüm için çalışmaların sürdüğünü açıklamıştı.