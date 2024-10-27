Taksim-Kabataş füniküler hattı kapatıldı

Taksim-Kabataş füniküler hattının bakım nedeniyle bugün saat 15.00'e kadar işletmeye kapalı olacağı bildirildi.

Taksim-Kabataş füniküler hattı kapatıldı

-Kabataş füniküler hattı bakım nedeniyle kapatıldı.

İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "F1 Taksim-Kabataş füniküler hattı, bakım faaliyetleri nedeniyle bugün 06.00-15.00 saatleri arasında işletmeye kapalı olacaktır. Belirtilen saatler arasında Taksim AKM ve Kabataş Transfer Merkezi önünden hareket edecek ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verilecektir." ifadelerine yer verildi.

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