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Taksim metro istasyonu ve Taksim-Kabataş füniküler hattı kapatıldı

İstanbul Valiliği kararıyla Yenikapı-Hacıosman metrosunun Taksim istasyonu ve Taksim-Kabataş füniküler hattı kapatıldı.

Taksim metro istasyonu ve Taksim-Kabataş füniküler hattı kapatıldı
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Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklaya göre Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı istasyonu ve Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapatıldı. 

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün 17.30 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacaktır.

Araçlar Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir."

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