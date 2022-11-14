Taksim Metrosu açık mı, çalışıyor mu? (14 Kasım M2 Yenikapı-Hacıosman Metro hattı)

Taksim Metrosunun çalışıp çalışmadığı hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden sorgulamalarını sürdürüyor. İstiklal Caddesi'nde yaşanan bombalı saldırının ardından, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro hattının çalışması hakkında bilgiler araştırılıyor İşte ayrıntılar.
TAKSİM METROSU AÇIK MI?
13 Kasım tarihinde Taksim İstiklal Caddesi'nde yaşanan patlamanın ardından, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro hattının çalışıp çalışmadığı gündemde yer aldı.
Yenikapı - Taksim - Hacıosman Metrosu seferlerine devam ediyor. Saldırı sonrasında kapatılan Şişhane Metrosu İstiklal Caddesi çıkışı ise tekrar açıldı.