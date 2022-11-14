Taksim Metrosu açık mı, çalışıyor mu? (14 Kasım M2 Yenikapı-Hacıosman Metro hattı)

Taksim Metrosu açık mı? sorusunun yanıtı, Taksim İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamanın ardından merak ediliyor. Patlama sonrasında kapatılan Şişhane Metrosu İstiklal Caddesi çıkışının açılıp açılmadığı araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Taksim Metrosu açık mı, çalışıyor mu?

Taksim Metrosu açık mı, çalışıyor mu? (14 Kasım M2 Yenikapı-Hacıosman Metro hattı)

Metrosunun çalışıp çalışmadığı hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden sorgulamalarını sürdürüyor. İstiklal Caddesi'nde yaşanan bombalı saldırının ardından, M2 Yenikapı-Hacıosman hattının çalışması hakkında bilgiler araştırılıyor İşte ayrıntılar.

TAKSİM METROSU AÇIK MI?

13 Kasım tarihinde Taksim İstiklal Caddesi'nde yaşanan patlamanın ardından, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro hattının çalışıp çalışmadığı gündemde yer aldı.

Yenikapı - Taksim - Hacıosman Metrosu seferlerine devam ediyor. Saldırı sonrasında kapatılan Şişhane Metrosu İstiklal Caddesi çıkışı ise tekrar açıldı.

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