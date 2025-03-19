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Taksim metrosu kapatıldı mı? İstanbul Valiliği'nden karar

İstanbul Valiliği kararıyla M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattı ve Emniyet-Fatih istasyonu ve M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu ile ⁠F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapatıldı.

Taksim metrosu kapatıldı mı? İstanbul Valiliği'nden karar

tarafından bazı metro duraklarının işletymeye kapatıldığı duyuruldu.

Karar İstanbul Valiliği tarafından verildi.

Bugün ikinci bir duyuruya kadar M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattı'nın Emniyet-Fatih istasyonu ve M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapatıldı.

Araçların Taksim ve Emniyet-Fatih istasyonunda durmayarak seferine devam edeceği bildirildi.

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