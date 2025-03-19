Taksim metrosu kapatıldı mı? İstanbul Valiliği'nden karar

Metro İstanbul tarafından bazı metro duraklarının işletymeye kapatıldığı duyuruldu.



Karar İstanbul Valiliği tarafından verildi.



Bugün ikinci bir duyuruya kadar M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattı'nın Emniyet-Fatih istasyonu ve M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapatıldı.



Araçların Taksim ve Emniyet-Fatih istasyonunda durmayarak seferine devam edeceği bildirildi.