Taksim metrosu kapatıldı mı? İstanbul Valiliği'nden karar
İstanbul Valiliği kararıyla M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattı ve Emniyet-Fatih istasyonu ve M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapatıldı.
Metro İstanbul tarafından bazı metro duraklarının işletymeye kapatıldığı duyuruldu.
Karar İstanbul Valiliği tarafından verildi.
Bugün ikinci bir duyuruya kadar M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattı'nın Emniyet-Fatih istasyonu ve M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapatıldı.
Araçların Taksim ve Emniyet-Fatih istasyonunda durmayarak seferine devam edeceği bildirildi.
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