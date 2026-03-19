Taksim metrosunda polisten suçüstü
19.03.2026 13:09
Suçüstü yakalanan zanlı çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
İstanbul'da metroda bir kadının çantasındaki parayı çalan zanlı, polis tarafından suçüstü yakalandı.
Beyoğlu'nda metroya binen kişinin çantasındaki parayı yankesicilik yöntemiyle çalarken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Ocak'ta Taksim metroda şüpheli bir kişiyi izlemeye aldı.
SUÇÜSTÜ YAKALANDI
Metro içerisinde bulunan bir kadının çantasından yankesicilik olarak tabir edilen yöntemle bir miktar parayı çaldığı tespit edilen zanlı, ekiplerce suçüstü yakalandı.
Kimlik bilgileri belirlenen şüpheli E.G.'nin (53) çaldığı para ele geçirilerek mağdur kişiye teslim edildi.
TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Şüphelinin polis ekiplerince yakalandığı anlar, metro durağındaki güvenlik kamerasınca kaydedildi.