Taksim metrosunda yolcu raylara düştü

Taksim Metro İstasyonu'nda saat 09.30 sıralarında bir kişi raylara düştü.

Trenin olmadığı anda raylara düşen kişi için hemen itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verildi.

Bir yandan da Taksim'e gelecek vatmana konu bildirildi. Taksim’e gelen metro yavaşlatıldı.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri raylara düşen M.S.’yi çıkardı. M.S. tedbir amaçlı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

M.S.’nin alkollü olduğu için dengesini kaybederek raylara düştüğü iddia edildi.



Olay nedeniyle kısa süreli aksama yaşanan metro seferleri normale döndü.