Taksim metrosunda yolcu raylara düştü

İstanbul'da Taksim Metro İstasyonu'nda, raylara düşen yolcu nedeniyle seferler bir süre durduruldu. İtfaiye ekipleri tarafından raylardan çıkarılan ve alkollü olduğu iddia edilen kişi, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Taksim metrosunda yolcu raylara düştü

İstasyonu'nda saat 09.30 sıralarında bir kişi raylara düştü.

Trenin olmadığı anda raylara düşen kişi için hemen itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine verildi.

Bir yandan da Taksim'e gelecek vatmana konu bildirildi. Taksim’e gelen metro yavaşlatıldı.

Taksim metrosunda yolcu raylara düştü - 1

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri raylara düşen M.S.’yi çıkardı. M.S. tedbir amaçlı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

M.S.’nin alkollü olduğu için dengesini kaybederek raylara düştüğü iddia edildi.

Olay nedeniyle kısa süreli aksama yaşanan metro seferleri normale döndü.

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