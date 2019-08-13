Taksim Meydanı'nın peyzaj mimarisinin yeniden düzenlenmesi için yarışma açılacağı bildirildi.



İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu'nun dün Taksim Meydanı ile ilgili yaptığı açıklamaların ayrıntıları belli olmaya başladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, İmamoğlu'nun açıklamasının mevcut betonlaşmış durumdaki meydanın, peyzaj düzenlemesiyle daha güzel ve yaşanılır bir duruma kavuşturulmasını kapsadığını vurguladı.

Ongun, "Mimari yarışma açılacak. Öneri projelerin alınabilmesi için de 3-4 ay süre verilecek. Bu projeler daha sonra kamuoyu ile paylaşılacak" dedi.

Ongun, yeraltına alınan araç yollarının yeniden üstü alınması gibi bir şeyin söz konusu olmadığını sözlerine ekledi.

İMAMOĞLU'NUN TAKSİM MEYDANI AÇIKLAMALARI



İmamoğlu dün Taksim Meydanı ile ilgili "Çırılçıplak, bir şey ifade etmeyen koca meydanların kente kimlik katmadığını düşünüyorum. Taksim de bunlardan bir tanesi. İyi düşünerek yapmak zorundayız. Taksim Meydanı için yarışma, davet usulü olabilir. Sonrasında da vatandaşların beğenisine sunacağız" demişti.



İmamoğlu, 4 Temmuz'da da Taksim Meydanı ile ilgili bir açıklama yaparak "Taksim en öncelikli noktalarımızdan birisi. Taksim'de yapılan bir uygulama var ve kimseyi mutlu etmiyor. Beton herkesi mutsuz ediyor" ifadelerini kullanmıştı.



İmamoğlu 28 Mart 2019 tarihinde de Taksim Meydanı konusuna değişmiş, "Orada çırılçıplak bir meydan üretildi. Beton denizi gibi bir şey. Şehrin kimliği olan bir meydan, kimliksiz bir meydana dönüştü" diye konuşmuştu.



AKM'SİZ TAKSİM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

