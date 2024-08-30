Taksim Meydanı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı töreni

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102’inci yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde İstanbul Valiliği, 1. Ordu Komutanlığı ve İstanbul Büyükşehir Başkanlığı tarafından Taksim Meydanı’nda bulunan Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bırakıldı.

Taksim Meydanı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı töreni

tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor.

Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin 102’inci yıl dönümünde Valiliği, 1. Ordu Komutanlığı ve İstanbul Büyükşehir Başkanlığı tarafından tören düzenlendi.

Törene, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1’inci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel ve pek çok askeri personel ile vatandaş katıldı. İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 1.Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bıraktı.

Vatandaşların da izlediği törenin yapıldığı meydan bayraklarla donatıldı. Tören, İstiklal Marşı’nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasıyla sona erdi.

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