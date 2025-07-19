Taksim Meydanı'nda denetim: Araçlar tek tek arandı

İstanbul'da dün kapsamlı bir polis denetimi gerçekleştirildi.

Taksim Meydanı'nda yapılan uygulamaya Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele, Mali Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Önleyici Hizmetler, Deniz Liman Şube ve Trafik ekipleri katıldı.