Taksim Meydanı'nda denetim: Araçlar tek tek arandı
İstanbul'da polis Taksim Meydanı'nda denetim gerçekleştirdi. Uygulamada durdurulan araçlar tek tek arandı, sürücüler ve yolcuların kimlik sorgulaması yapıldı.
İstanbul'da dün kapsamlı bir polis denetimi gerçekleştirildi.
Taksim Meydanı'nda yapılan uygulamaya Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele, Mali Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Önleyici Hizmetler, Deniz Liman Şube ve Trafik ekipleri katıldı.
Narkotik köpeği de araçları koklayarak uygulamaya katıldı.
Ekipler tarafından durdurulan araçlar tek tek aranarak, sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü sağlandı.
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