Taksim Meydanı’nda hareketli anlar: “Öldürmek istiyorum” diye bağırdı, gözaltına alındı

Taksim’de dün akşam saatlerinde bağırarak koşan ve etrafa tehditler savuran bir kişi, meydanda görev yapan polisler tarafından gözaltına alındı. “Öldürmek istiyorum.” diye bağırdığı duyulan şüpheli, emniyete götürüldü.

Taksim Meydanı’nda hareketli anlar: “Öldürmek istiyorum” diye bağırdı, gözaltına alındı

’daki Meydanı’nda bağırıp, etrafa tehditler savuran bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay dün saat 16.30 sıralarında Taksim Meydanı’nda meydana geldi.

Meydanda dolaşan kimliği belirsiz bir kişi, birdenbire çığlık atmaya başladı.

Meydanda görevli güven timleri şüpheliyi izlemeye aldı.

Bir süre sonra, “Öldürmek istiyorum.” diye bağıran şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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