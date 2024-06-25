Taksim Meydanı’nda hareketli anlar: “Öldürmek istiyorum” diye bağırdı, gözaltına alındı

İstanbul’daki Taksim Meydanı’nda bağırıp, etrafa tehditler savuran bir kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre olay dün saat 16.30 sıralarında Taksim Meydanı’nda meydana geldi.



Meydanda dolaşan kimliği belirsiz bir kişi, birdenbire çığlık atmaya başladı.



Meydanda görevli güven timleri şüpheliyi izlemeye aldı.



Bir süre sonra, “Öldürmek istiyorum.” diye bağıran şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.