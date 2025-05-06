Taksim Meydanı'nı karıştıran kavga: Polis müdahale etti
Taksim Meydanı'nda iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı. Kavgaya polis müdahale etti.
Taksim Meydanı'nda iki grup arasında kavga çıktı. Olay, saat 16.00 sıralarında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Taksim Meydanı’ndaki iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Meydanda yaşanan kavga cep telefonuyla görüntülendi
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taksim Meydanı'ndaki kalabalığa aldırış etmeyen taraflar birbirilerine sopa, tekme ve yumruklarla saldırdı.
Kavgayı gören meydanda görevli polis ekipleri gruplara müdahalede bulundu.
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