Taksim Meydanı'nı karıştıran kavga: Polis müdahale etti

Taksim Meydanı'nda iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı. Kavgaya polis müdahale etti.

Taksim Meydanı'nı karıştıran kavga: Polis müdahale etti

Meydanı'nda iki grup arasında çıktı. Olay, saat 16.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Taksim Meydanı’ndaki iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Taksim Meydanı'nı karıştıran kavga: Polis müdahale etti - 1 Meydanda yaşanan kavga cep telefonuyla görüntülendi

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Meydanı'ndaki kalabalığa aldırış etmeyen taraflar birbirilerine sopa, tekme ve yumruklarla saldırdı.

Kavgayı gören meydanda görevli polis ekipleri gruplara müdahalede bulundu.

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