Taksim saldırısını planlayan terörist  etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA HABERİ: Milli İstihbarat Teşkilatı, PYD/YPG’nin 13 Kasım 2022 tarihinde Taksim İstiklal caddesinde düzenlendiği bombalı eylemin planlanmasında ve uygulanmasında kilit rol oynayan Halil Menci'yi, Suriye’de gerçekleştirdiği özel bir operasyonla etkisiz hale getirdi.

Taksim saldırısını planlayan terörist  etkisiz hale getirildi
Taksim saldırısını planlayan terörist  etkisiz hale getirildi - 1

Son dakika haberi!

MİT, 6 vatandaşımızın şehit olduğu ve 81 kişinin de yaralandığı Taksim saldırısı failleri Ahlam Albashır Saleh ile Bilal Hassan’ı yönlendiren ve Bilal Hassan'ın yurtdışına kaçmasını sağlayan Halil Menci’nin, PYD/YPG kontrolündeki Suriye Kamışlı’da örgüt tarafından korunduğunu ve üst düzey YPG mensuplarıyla temas halinde olduğunu tespit etti.

ÖZEL EKİPLE NOKTA OPERASYON

Milli İstihbarat Teşkilatı özel operasyon ekibince hassas bir şekilde takip altına alınan Halil MENCİ, 22 Şubat 2023 tarihinde Kamışlı’da gerçekleştirilen başarılı nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi. 

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