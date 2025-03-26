Taksim ve Şişhane metrosu açıldı mı? Metro kapalı mı, açık mı?
Metro hatlarının bazı istasyonları İstanbul Valiliği kararıyla işletmeye kapatılmıştı. Metro İstanbul'dan yapılan son açıklamayla kapalı istasyonlar açıldı. Metro kullanıcıları, ''M2 ve F1 metro ve füniküler hattı kapalı mı, açık mı?'' sorusuna yanıt arıyor.
İstanbul Valiliği kararıyla, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro hattının Taksim ve Şişhane istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattının işletmeye kapatıldığı bildirilmişti. Öğrenciler ve çalışanlar metroların son durumunu takip ediyor. Metro açıldı mı?
TAKSİM METROSU AÇIK MI?
Metro İstanbul'un 25 Mart tarihli paylaşımında, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro hattının Taksim ve Şişhane İstasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattının işletmeye kapalı olduğunu ve araçların bu istasyonlarda durmadan devam edeceğine yer vermişti.
26 Mart tarihli açıklamada ise yine İstanbul Valiliği kararıyla M2 Yenikapı-Hacıosman metrosunun Taksim ve Şişhane istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattının kullanıma açıldığını duyurdu.
Metro İstanbul, 19 Mart günü X hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Valiliği'nin aldığı kararla ikinci bir duyuruya kadar
- M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro hattının Emniyet-Fatih istasyonu ve
- M2 Yenikapı-Hacıosman Metro hattının Taksim istasyonu ile
- F1 Taksim-Kabataş Füniküler hatlarının işletmeye kapatıldığını bildirmişti.
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