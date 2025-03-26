Taksim ve Şişhane metrosu açıldı mı? Metro kapalı mı, açık mı?

İstanbul Valiliği kararıyla, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro hattının Taksim ve Şişhane istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattının işletmeye kapatıldığı bildirilmişti. Öğrenciler ve çalışanlar metroların son durumunu takip ediyor. Metro açıldı mı?



TAKSİM METROSU AÇIK MI?



Metro İstanbul'un 25 Mart tarihli paylaşımında, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro hattının Taksim ve Şişhane İstasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattının işletmeye kapalı olduğunu ve araçların bu istasyonlarda durmadan devam edeceğine yer vermişti.



26 Mart tarihli açıklamada ise yine İstanbul Valiliği kararıyla M2 Yenikapı-Hacıosman metrosunun Taksim ve Şişhane istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattının kullanıma açıldığını duyurdu.





Metro İstanbul, 19 Mart günü X hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Valiliği'nin aldığı kararla ikinci bir duyuruya kadar

- M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro hattının Emniyet-Fatih istasyonu ve

- M2 Yenikapı-Hacıosman Metro hattının Taksim istasyonu ile

- ⁠F1 Taksim-Kabataş Füniküler hatlarının işletmeye kapatıldığını bildirmişti.







