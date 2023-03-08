Taksim'de 8 Mart önlemleri

Hatların kapatıldığından haberi olmayan bazı vatandaş ve turistler Taksim Metro istasyonunun kapalı olduğunu görünce geri dönmek zorunda kaldı. Alınan güvenlik önlemleri kapsamında Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve ara sokaklara girişler de saat 16.00’dan itibaren kapatılacak.