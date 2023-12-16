Taksim'de ağızlıksız pitbull gezdirenlere 66 bin 798 lira ceza

Beyoğlu Taksim'de pitbull cinsi köpek gezdiren 2 kişiyi fark edenler polisi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, köpek gezdiren kişileri buldu.

Ağızlıkları olmayan Pitbull cinsi köpekleri kontrol altına alan polis, Cennet H. ile arkadaşı Metin Y.’yi emniyete götürdü.Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, köpekleri tehlike arz eden ırk oldukları gerekçesiyle Beyoğlu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne teslim etti.

Ekipler, Cennet H. ile Metin Y. hakkında ise 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında "Tehlike Arz Eden Irk Beslenmesi ve Başı Boş Bırakılması" maddesinden işlem yaparak, kişi başı 33 bin 399 lira olmak üzere toplam 66 bin 798 lira para cezası kesti.