Taksim'de atıldığı oteli 6 kişiyle bastı: 3 yaralı, 10 gözaltı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Taksim Hüseyinağa Mahallesi'ndeki otelde bir süredir kalan Gökhan T. (35), 3 Şubat'ta saat 20.10 sıralarında iddiaya göre ücreti ödememesi ve rahatsızlık vermesi nedeniyle odadan çıkarıldı.

Gökhan T. ile otel sahibi Azmi A. (54) arasında tartışma yaşandı.Taraflar arasında yaşanan olay sonrasında Gökhan T., yakınları Turgut T., İbrahim T., Kenan T., Ahmet Ö., Yağmur D. ve Özmen B. ile birlikte oteli bastı.

Yaşanan arbedede otel sahibi Azmi A., kardeşi Mehmet Ali A. (56), Mansur S. ve Davut B. ile baskına gelenlerle birbirine girdi.

Kavga sonrasında Azmi A. silahla ateş açınca Turgut T. ve Davut B. bacağından, Mansur S. ise baldırından yaraladı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

GÜVEN TİMLERİ YAKALADI



Sesleri duyan İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Güven Timleri koşarak olay yerine geldi.

Şüphelilere müdahale eden güven timleri, silahlarını da çekip otele girdi. Burada silahlı olan Azmi A. ile birlikte olaya karışan 9 şüpheli gözaltına alındı.

Birbirlerinden şikayetçi olan taraflar, emniyette ifadelerinin alınması ve adli işlemlerinin ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

