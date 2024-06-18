Taksim'de birbirlerine kurşun yağdırdılar! Dehşet anları böyle görüntülendi

İstanbul Taksim'de aralarında husumet olan karşılıklı iki mekan sahibi arasında kavga çıktı. Silahların çekildiği olayda 4 şahıs, karşı mekanın çalışanlarına kurşun yağdırdı.

Taksim'de birbirlerine kurşun yağdırdılar! Dehşet anları böyle görüntülendi

Olay, önceki hafta Pazartesi günü saat 01.15 sıralarında Beyoğlu Katip Mustafa Çelebi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aralarında husumet olan karşılıklı iki mekan sahibi arasında gece saatlerinde kavga çıktı.

Kavganın büyümesi üzerine mekanın içerisinden çıkan 4 çalışan, aynı anda silahlarını çekip karşı mekanın çalışanlarına ateş açtı. Sokakta kaçmaya çalışan, karşı mekanın çalışanları koşarak kaçarken 3 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Saldırı anı ise kameralara anbean yansıdı.

Saldırı esnasında sesleri duyan Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Güven Timleri Amirliği polisleri hemen harekete geçti. Sokakta yaşanan kovalamaca sonucu Mesut T. ve yanındaki 2 kişi olayda kullandığı silahla birlikte yakalandı. Karnından yaralanan Erkan B. ve hafif yaralanan diğer 2 kişi kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.

Öte yandan, olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, yaralı şahıslarla saldırganların karşılıklı iki mekanda çalıştıkları ve aralarında bir süredir husumet olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, “kasten yaralama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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