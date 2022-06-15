Taksim'de cinayet: 21 yaşındaki genç kalbinden bıçaklandı

İstanbul Taksim'de iki grup arasında çıkan kavgada, 21 yaşındaki yabancı uyruklu bir genç kalbinden bıçaklanarak öldürüldü.

Haberler - İHA - NTV Haber 15.06.2022 - 16:10

Taksim'de cinayet: 21 yaşındaki genç kalbinden bıçaklandı
Öldürülen Sultan Cubne Öldürülen Sultan Cubne

'da Meydanı'nda iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak öldürüldü.

İddiaya göre, taraflar alacak verecek meselesi yüzünden karşı karşıya geldi. Kısa süre sonra kavga çıktı.

Dakikalarca devam eden yumruklaşma sırasında 21 yaşındaki Sultan Cubne bıçaklanarak yere yığıldı.

Ağır yaralanan genç hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Kavgaya karışanlar kaçtı. Polis ekipleri katil zanlısı ile birlikte olayla ilgili 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

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