İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri Kurban Bayramı öncesi Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi çevresinde dilencilik faaliyetlerinin önüne geçilmesi için uygulama yaptı.



Yapılan çalışmalarda 16 dilenciye para cezası uygulanırken, dilendirilen 24 çocuk ise Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

AYAKKABI TABANINDAN 902 LİRA ÇIKTI



Yapılan çalışmalarda, kimliği tespit edilemeyen yabancı uyruklu dilenciye arama yapıldı.

Arama sırasında dilencinin ayakkabısının tabanına açılan bir delik içerisinden 902 lira para çıktı.