Taksim'de dilenci operasyonu | Ayakkabısının tabanından 902 lira çıktı

Taksim’de zabıta ekipleri 16 dilenciye para cezası kesti. Dilendirilen 24 çocuk Çocuk Şube Müdürlüğü’ne teslim edilirken, bir dilencinin ayakkabı tabanından 902 lira para çıktı.

Taksim'de dilenci operasyonu | Ayakkabısının tabanından 902 lira çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri Kurban Bayramı öncesi Meydanı ve İstiklal Caddesi çevresinde dilencilik faaliyetlerinin önüne geçilmesi için uygulama yaptı.

Yapılan çalışmalarda 16 dilenciye para cezası uygulanırken, dilendirilen 24 çocuk ise Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

AYAKKABI TABANINDAN 902 LİRA ÇIKTI

Yapılan çalışmalarda, kimliği tespit edilemeyen yabancı uyruklu dilenciye arama yapıldı.

Arama sırasında dilencinin ayakkabısının tabanına açılan bir delik içerisinden 902 lira para çıktı.

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