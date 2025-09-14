Taksim'de hareketli dakikalar: Önce çorba döktü, sonra tekme attı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Şehit Muhtar Mahallesi'nde 31 Ağustos Pazar günü saat 03.00 sıralarında hareketli dakikalar yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; Funda Ö., motosikletiyle Taksim'deki bir sokağa gitti. Burada motosikletini kaldırıma çıkaran Funda Ö., aracı bir binanın girişine park edip uzaklaştı.

MOTOSİKLETE ÖNCE ÇORBA DÖKTÜ SONRA TEKME ATTI



Gece saatlerinde binada yaşayan bir kişi, girişi kapatan motosiklete önce üst kattan çorba döktü. Dakikalar sonra aşağı inen kişi, tekme attığı motosikleti yere düşürdü.

Olayın ardından aynı gün saat 17.00 sıralarında motosikletini almaya gelen Funda Ö., aracının yerde olduğunu gördü.

Çevrede esnafa ne olduğunu soran Funda Ö., güvenlik kamera görüntülerini izleyince motosikletine çorba dökülüp ardından da tekme atıldığını gördü.

20 BİN LİRALIK HASAR

Motosikletinde yaklaşık 20 bin lira hasar oluştuğu öğrenilen Funda Ö., güvenlik kamera görüntüleriyle emniyete giderek şikayetçi oldu. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

