Taksim'de iki erkek, bir kadını tekme tokat darp etti

Taksim Meydanı'nda yabancı uyruklu iki erkek, arkadaşları olan kadını tekme tokat darp etti. Güpegündüz yaşanan olayın ardından iki kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İHA 20.07.2020 - 09:42 | Son Güncelleme : 20.07.2020 - 09:48

Taksim'de iki erkek, bir kadını tekme tokat darp etti

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İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Taksim Meydanı’nda dün saat 18.00 sıralarında iddiaya göre, yabancı uyruklu iki erkek, arkadaşları olan kadını darp etti. 

Kadının darp edildiğini gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kadına ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi.

Kadını darp eden 2 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak Taksim Polis Merkezi'ne, yaralı kadın da ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

GÖRGÜ TANIĞI ANLATTI

Olayı gören bir vatandaş ise şu şekilde konuştu:

“Kafaları güzeldi herhalde. Tartışma oldu ondan sonra iki kişi bayana saldırdılar, dövdüler. Ondan sonra memurlar geldi. Anladığım kadarıyla beraberdiler. Tartışma çıktı kavga ettiler.”

VİDEO: TAKSİM'DE MEYDAN KAVGASI (ARŞİV)

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