Taksim'de Kadınlar Günü yürüyüşüne izin yok

İstanbul Beyoğlu'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yapılacak yürüyüşlere izin verilmeyecek.

İstanbul Valiliği, konuyla ilgili bir açıklama yaptı.



Açıklamada, sosyal medyada söz konusu tarihte Taksim Meydanı ve çevresinde etkinlikler düzenleneceğine yönelik çağrılar yapıldığı belirtildi.

Beyoğlu Kaymakamlığı'nca 8 Mart'ta ilçe sınırları içinde yapılacak toplantı, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma, çadır kurma, bildiri dağıtma gibi eylemlere izin verilmeyeceği açıklandı.

Açıklamada şu ifadelere de yer verildi:

"Bunun yanında, İstanbul’da vatandaşlarımız için 2911 sayılı Kanun kapsamında daha önceden toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılabileceği ilan edilen yerlerde ve güzergâhlarda, yasal çerçevedeki etkinlikler düzenlenebilecektir. Belirlenen bu yerler dışında kalan alanlarda, kanuna aykırı şekilde eylem yapılmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir. İlimizde düzenlenecek tüm etkinliklerin, yasal zeminde ve belirlenen yerlerde, huzur ve güven ortamı içerisinde yapılması için tüm güvenlik tedbirleri alınmıştır."