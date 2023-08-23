Taksim’de müşteri seçen taksicilere ceza yağdı

TAKSİLER 10 GÜN TRAFİKTEN MEN EDİLDİ



Kontrol noktasında ceza yazılıp aracı bağlanan taksici, Halil İbrahim Arıcı " 'Eminönü’ne götürür müsün?' dedi. Ben de çok trafik var. "Tramvaya bıraksam olur mu?' dedim. Bundan sebep ceza yedim. 4 bin lira ceza yazıldı, aracım da 10 gün bağlandı. Bu müşteri seçmek değil, sadece rica ettim. Bu yazılan ceza vicdani mi yani" diye konuştu.



Aracı bağlanan taksici Hakan Ege ise, "Eminönü’nde trafik kilit, kaza var dedim. Yukarıdan götüreyim dedim. Söylediğim cümle bu. Yolcu seçmeden ceza kesildi. Para cezası yazıldı; aracım bağlandı" dedi.



Sivil trafik ekipleri ile trafik polislerinin taksilere yönelik denetimlerinin süreceği öğrenildi.