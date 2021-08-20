Taksim'de otel yangını kontrol altına alındı

Taksim'de 6 katlı binada çıkan yangın yapılan müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı.

20.08.2021 - 20:35

Taksim'de otel yangını kontrol altına alındı

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Taksim Meydanı'nda bulunan 6 katlı bir binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipleri alev alev yanan cephedeki yangına müdahale etti. Binanın çatı katında mahsur kalanlar korku dolu anlar yaşadı.

Mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından merdiven uzatılarak kurtarıldı.

Öte yandan cephedeki yangın söndürülerek, kontrol altına alındı.

Taksim Meydanı'nda toplanarak, yangını izleyenler mahsur kalanların kurtarılmasını alkışlarla karşıladı.

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