Taksim'de turistleri tehdit eden palyaçoya gözaltı

İstanbul'da Taksim Meydanı'nda palyaço kılığında dolaşan bir kişi, kendisiyle özçekim (selfie) yapmak isteyen turistlerden 20 lira istedi.

Çekim yaptığı turistlerden biri 20 lira vermek istemeyince iddiaya göre şahıs turisti tehdit etti. Şikayet üzerine olay yerine gelen polis ve zabıta ekipleri şahsı gözaltına aldı.

Emniyete götürülen şahıs, “Kabahatler Kanunu'na muhalefet” suçundan idari para cezası kesilerek serbest bırakıldı.



''DİLENCİYE PARA MI VERİYORSUNUZ?''



Palyaço ile fotoğraf çektiren bir vatandaş, “20 lira istedi, biz de 5 lira verdik. 'Dilenciye para mı veriyorsunuz?' dedi bize. Alırsan 10 lira al işine devam et dedik. 'Kalabalık olmasaydı bırakmazdım sizi' dedi ve kızarak gitti” dedi.

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