Taksim'de yemek zinciri çalışanları tartıştıkları müşterileri dövdü

Saldırgan çalışanlar, çocuklarının ve eşinin yanında babayı döverek dışarıya çıkardı. Çok sayıda çalışan daha sonra İstiklal Caddesi üzerinde babayı kovalamaya başladı.



Kadın çalışanlarında saldırganlar arasında bulunduğu kavgada bir kadının saldırı anında hafif yaralandığı görüldü.



Tişörtünün yırtıldığı ve kaçmaya çalıştığı kameralara yansıyan babanın 3 çocuğu, İstiklal Caddesi’ni korkudan çığlıklarıyla inletti. Ağlayan çocukları gören çevredeki vatandaşlar çalışanlara “Ailesi var, çocukları var yanında.” diye tepki gösterdi.



Yaşanılan olay, zabıta ekiplerinin müdahalesiyle son buldu.

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