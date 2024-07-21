Taksim'de "zincirleme kapkaç": 2 günde 6 telefon çaldılar

Beyoğlu Taksim Meydanı ve çevresinde motosikletli 2 kişi, kaldırımlara çıkarak otobüs durağında bekleyenlerin ve yürüyen vatandaşların yanına yaklaşıp, 4'ü kadın 6 kişinin telefonunu kapkaç yaptı.
Soğukkanlı şekilde 2 gün içerisinde 6 telefon çalan kişiler kayıplara karıştı. Kapkaça uğrayan kişilerin şikayeti üzerine Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri çalışma başlattı.
BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI
Çalışmalar çerçevesinde mağdurların ifadelerine başvuran ve güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, şüphelileri adım adım takip etti. Onlarca saatlik görüntü kaydı izleyen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, kapkaççıların 21 yaşındaki Yasin Y. ve 19 yaşındaki İbrahim Halil B. olduğunu tespit etti.
Devam eden çalışmalarda Yasin Y. Sütlüce Mahallesi’ndeki evinde kıskıvrak yakalandı. İbrahim Halil B. ise Kağıthane Hürriyet Mahallesi’nde bir cadde üzerinde yakalandı.
YAŞI KADAR SUÇ KAYDI ÇIKTI
Gözaltına alınan kişiler emniyete götürüldü. Emniyette ifadeleri alınan kapkaççılardan 21 yaşındaki Yasin Y.‘nin 8 suç kaydı, 19 yaşındaki İbrahim Halil B.’nin yaşı kadar suç kaydı olduğu ortaya çıktı.
İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 2 kapkaççı da tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kapkaç anları ise kameralar ile görüntülendi.
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