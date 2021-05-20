Taksim'deki İsrail protestosunda 15 gözaltı

Taksim'de İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto eden grupla polis arasında arbede çıktı. Güvenlik güçleri izinsiz gösteri yapıldığı gerekçesiyle 15 kişiyi gözaltına aldı.

DHA 20.05.2021 - 17:38

Taksim'deki İsrail protestosunda 15 gözaltı

İstanbul Taksim Meydanı'nda İsrail'i protesto eylemi yapan grupla polis arasında çıkan arbede sonrası 15 kişi gözaltına alındı.

Taksim Meydanı'nda "Nehirden denize Filistin özgür olacak" yazılı pankart açıp Filistin bayrakları taşıyan grup sloganlar atıp İsrail'i protesto etti.

Basın açıklamasının ardından dağılıma geçen grup, sivil polisler tarafından durduruldu.

Daha sonra gelen çevik kuvvet polisi, Taksim Meydanı'nda izinsiz yapılan eylem nedeniyle göstericilerin ayrılmasına izin vermedi. Grup ayrılmak isteyince arbede çıktı.

Polisin müdahale ettiği gruptaki 15 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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