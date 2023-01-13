Taksim’deki terör saldırısı sanığı Hazni Gölge'nin ifadesi ortaya çıktı

İstiklal Caddesi’nde 13 Kasım’da meydana gelen bombalı saldırının firari faili Bilal Hassan'ın yurt dışına kaçmasına yardım eden Hazni Gölge'nin ifadesi ortaya çıktı.

Gölge’nin ifadesinde, "Bilal Hassan’ı bana Hüseyin Güneş getirdi. 20 kişilik bir grupla beraber yurt dışına kaçırmamı istedi. Ben de kişi başı 7 bin 500 liraya grubu kaçırmayı kabul ettim" dediği öğrenildi.

Bilal Hassan’ın içinde olduğu grubu Bulgaristan’a bıraktığını sonra Hüseyin Güneş gözaltına alınınca durumu fark ettiğini ifade eden Gölge, "Korktum ve Bulgaristan’a kaçtım. Bilal Hassan’ı daha önce tanımıyordum. Kim olduğunu Hüseyin Güneş yakalanınca fark ettim" dedi.



BULGARİSTAN'DAN ROMANYA'TA KAÇTIĞI TESPİT EDİLDİ

Gölge’yle ilgili yapılan incelemelerde herhangi bir terör örgütü bağlantısı tespit edilemezken, şüphelinin Hassan'ı 20 kişilik bir grupla birlikte 7 bin 500 lira Bulgaristan’a kaçırdığı öğrenildi. Hassan’ın buradan da Romanya’ya kaçtığı iddia edildi.

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NE OLMUŞTU?

Bulgaristan'ın Svilengrad bölgesinde konakladığı tespit edildi. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Interpol Daire Başkanlığınca, 7 Ocak'ta Bulgaristan Interpol biriminden Gölge'nin yer tespitinin yapılarak yakalanması ve sınır dışı edilmesi talep edildi.

Bulgaristan Interpol yetkilileriyle yapılan görüşmeler sonucu yakalanan Gölge, 10 Aralık’ta saat 17.33 itibarıyla Edirne Kapıkule kara sınırından Türkiye'ye sınır dışı edilerek, Edirne Emniyet Müdürlüğü görevlilerince gözaltına alındı.

Buradan İstanbul’a getirilen Gölge, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.