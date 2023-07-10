Taksimetre oyunu: Taksiciler ücreti aplikasyonla deliyor

Metropolde bir süredir taksi bulamayanların ya da hızlı taksi bulmak isteyenlerin tercih ettiği uygulamalardan olan "inDrive" ile yolcular, uygulamaya taksiye bineceği ve gideceği yeri yazıyor.

Ücret, taksimetre üzerinden otomatik hesaplanıyor. Ancak, uygulamayı kullanan bazı taksiciler bu rakamın çok üzerinde teklif sunuyor. Yolcunun kabul etmesi durumunda taksi yolcuya gidiyor.

Yaklaşık bir yıl önce Türkiye'de taksiciler tarafından kullanılmaya başlanan bu uygulama, bir ekip tarafından deneyimlendi. Cep telefonuna indirilen uygulama üzerinden Çağlayan'dan Ümraniye'ye gitmek için istek yapıldı.

Uygulama, gidilecek mesafeyi 220 lira olarak hesapladı. Kısa süre içinde taksicilerden 286, 300 ve 320 liralık üç ayrı teklif ulaştı.

Sohbet kısmından makbuz kesme şartını kabul eden ilk sürücü, 8 dakika içinde belirtilen noktaya geldi.

Yolculuk esnasında taksici, uygulamadan memnun olduğunu, daha çok turistlerin bu uygulamayı kullandığını, kendisinin de sadece buradan gelen yolcuları aldığını anlattı.

Sürücü, şu an 3 binin üzerinde taksinin bu uygulamayı kullandığını ve şimdilik "komisyon" adı altında kendilerinden kesinti yapılmadığını aktardı.