Taksinin çarptığı kadın yaşamını yitirdi

Aydın'ın Didim ilçesinde taksinin çarptığı 70 yaşındaki Şeyda Konukoğlu hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alındı.

Taksinin çarptığı kadın yaşamını yitirdi

'ın Didim ilçesi Atatürk Bulvarı'nda U.C.R.'nin kullandığı , yolun karşısına geçmeye çalışan Şeyda Konukoğlu'na (70) çarptı.

Haber verilmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Konukoğlu, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Didim Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü gözaltına alındı.

Öte yandan kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, taksinin yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarpması yer alıyor.

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