Taksinin çarptığı kadın yaşamını yitirdi

Aydın'ın Didim ilçesi Atatürk Bulvarı'nda U.C.R.'nin kullandığı taksi, yolun karşısına geçmeye çalışan Şeyda Konukoğlu'na (70) çarptı.



Haber verilmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan Konukoğlu, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Didim Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Sürücü gözaltına alındı.



Öte yandan kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, taksinin yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarpması yer alıyor.