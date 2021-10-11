Taksiye çevirdiği otomobille korsan taksicilik yaparken yakalandı

İstanbul Beyoğlu'nda taksiye benzettiği otomobil ile korsan taksi taşımacılığı yapan sürücüye 2 bin 700 lira ceza kesildi. Otomobil 60 gün trafikten men edildi.



Taksilerle ilgili artan şikayetler üzerine denetimlerine hız veren Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu Talimhane'de sarı renkli, siyah damalı ve içinde taksimetre olan hususi otomobil ile yolcu taşıyan kişiyi yakaladı.

Polis, korsan taksinin içindeki Iraklı müşteri Aqeel Abed F.nin, "Aracın normal taksi olduğunu düşünerek bindiğini, taksimetre ne yazarsa onu ödeyeceğini" söylemesi üzerine otomobil sürücü Murat O.'ya ceza kesildi.



60 GÜN TRAFİKTEN MEN EDİLDİ



Murat O.'ya Yetki Belgesiz Korsan Taşımacılıktan 6 bin 700 lira, Teknik Değişiklikten 144 lira ceza kesildi. Araçta takılı taksimetre gerekli adli işlemler için Taksim Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Araç korsan taşımacılık yapması nedeniyle 60 gün süre ile trafikten men edildi.

