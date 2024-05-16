Taksiyle gelip, kıraathane işletmecisini öldüren sanık: Hedef gözetmeden ateş ettim

Diyarbakır Bağlar ilçesinde Mübin Ç.'nin kullandığı taksiyle gelen Serhat Dondar, işlettiği kıraathanenin önünde arkadaşlarıyla oturan Muzaffer Kızıl'a tabancayla peş peşe ateş etti.

Kızıl yere yığıldı, şüpheli geldiği taksiyle kaçtı. Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Muzaffer Kızıl, kurtarılamadı. Polis, taksiyi kullanan Mübin Ç.'yi gözaltına aldı. İşlemleri sonrası Mübin Ç., 'Kasten öldürme suçuna yardım ettiği' suçlamasıyla tutuklandı.

Mübin Ç. hakkında, Diyarbakır 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılırken, firari Serhat Dondar'ın dosyası ise ayrıldı. Mübin Ç., geçen yıl kasım ayında görülen karar duruşmasında beraat etti.



1 YIL SONRA KARDEŞİNİN KİMLİĞİYLE İZMİR’DE YAKALANDI



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, cinayet şüphelisi Serhat Dondar'ın, İzmir'in Torbalı ilçesinde olduğu belirlendi. İzmir’e giden cinayet büro amirliği ekipleri, 26 Aralık 2023’te düzenlenen operasyonla Serhat Dondar'ı yakaladı.

Dondar'ın üst aramasında kardeşinin kimliğini kullandığı ortaya çıktı. Diyarbakır'a getirilen Dondar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.



"SİLAHI ÇÖP KUTUSUNA ATTIM"



Serhat Dondar hakkında 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Davanın ilk duruşmasına Serhat Dondar, tutuklu bulunduğu İzmir’den SEGBİS ile katıldı. Duruşmada Kızıl ailesi de hazır bulundu. Tanıkların da dinlendiği mahkemede savunmasını yapan Serhat Dondar, Muzaffer Kızıl’ın kendisinden borç para istediğini ve 40 bin TL verdiğini söyledi.

Dondar, “15 gün olarak aldı ancak 7-8 ay oldu. Borç aldığım kişi beni sıkıştırdı. Olay günü taksici Mübin Ç.’ye beni almasını söyledim. Geldi aldı. Kıraathane önüne gittim. A.D. ile konuşurken araca doğru saldırdı. Ben de hedef gözetmeden ateş ettim. Akrabaları koşunca ben de taksiciye 'sür' dedim. Düşman sahibi olduğum için silah taşıyordum. Silahı daha sonra çöp kutusuna attım” dedi.



"17 BİN TL VERDİ, 19 BİN TL FAİZLE TESLİM ETTİM"



Mahkemede söz alan Muzaffer Kızıl’ın kardeşi Abdurrahman Kızıl ise Serhat Dondar’dan 17 bin TL borç aldıklarını belirterek, “19 bin TL faizle teslim ettim. Olaydan bir gün önce benim yanıma geldi, konuştuk. Olay günü taksici beni aradı. ‘Serhat gelip sıkıntı çıkaracak’ dedi. Olay günü de 3 kez kıraathane çevresinde onu gördüm” diye konuştu.



Muzaffer Kızıl’ın diğer kardeşi Musa Kızıl da Serhat Dondar ile ilgili olarak, “2 yıl onunla gezdim. Düşmanı ve silahı yoktu. Silahı doldurmuş hazır bekliyor. Öyle de ateş ediyor” diye konuştu.Duruşma, yapılan savunmaların ardından ertelendi.