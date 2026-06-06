Talimatlar cezaevinden geliyordu. Çete operasyonunda 7 tutuklama
06.06.2026 05:46
Nazilli'de iş yeri, araç ve ikametlere yönelik silahlı saldırı düzenleyen organize suç örgütünün liderinin cezaevinde olduğunu tespit etti. 7 çete üyesi tutuklandı.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Nazilli’de iş yeri, araç ve ikamet kurşunlama olaylarının faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.
Saldırıların, ele başı cezaevindeki A.Ö. olduğu tespit edilen organize suç örgütü tarafından gerçekleştirildiği belirlendi. Saldırıları A.Ö.'nün talimatıyla gerçekleşen örgüte yönelik 2 Haziran'da operasyon düzenlendi. Çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, 11 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı. 4’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.