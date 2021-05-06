Tam kapanma uzayacak mı? Tam kapanma 19 Mayıs'a kadar uzatılacak mı?

29 Nisan'da saat 19.00'da başlayan tam kapanma süreci 17 Mayıs'ta saat 05.00'te sona erecek.

Tam kapanmanın sona ereceği tarihtan yalnızca 2 gün sonra 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı olması nedeniyle tam kapanmanın uzatılıp uzatılmayacağı merak konusu oldu.

Geçtiğimiz sene 15-19 Mayıs tarihlerinde 15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıştı.

Çarşamba gününe denk gelen 19 Mayıs resmi tatil olacak ancak 19 Mayıs'ın 17 Mayıs'a kadar uygulanacak olan tam kapanma süreciyle birleştirilip birleştirilmeyeceği ya da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için ayrıca bir karar alınıp alınmayacağı bilinmiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında düzenlenecek Kabine Toplantısı'nın ardından konuyla ilgili bir karar açıklanması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Son yapılan Kabine Toplantısı 26 Nisan tarihinde gerçekleşmişti. Kabine'nin 15 günde bir toplandığı biliniyor. Bu nedenle bir sonraki Kabine Toplantısı'nın 10 Mayıs'ta yapılması öngörülüyor.