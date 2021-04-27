Tam kapanmada bankalar çalışacak mı? (Tam kapanmada bankalar hangi saatler arasında hizmet verecek?)

Tam kapanma sürecinde bankaların çalışma süreciyle ilgili ayrıntılar belli oldu.

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine gönderdiği Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesinde bankaların çalışma şekline açıklık getirdi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA BANKALAR ÇALIŞACAK MI?

Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi'nde bankalar da yer aldı. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre; Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezleri ile çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla)'' yasakta muaf olacaklar ve kapanma süresince çalışabilecekler.

BANKALAR HANGİ SAATLER ARASINDA HİZMET VERECEK?

Bankalar 10.00-16.00 saatleri arasında sayıları yönetim tarafından belirlenecek şekilde sınırlı sayıda şube ve personel ile hizmet verecek.

TAM KAPANMADA MERAK EDİLENLER

