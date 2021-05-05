Tam kapanmada PTT'ler açık mı? (PTT çalışma saatleri)

Sokağa çıkma yasağında PTT’ler işlem yapmaya devam ediyor.

Tam kapanma sürecine göre yapılan düzenlemeler ile PTT şubeleri bu süreçte 10.00-16.00 saatleri arasında faaliyetlerine devam edecekler.

Aynı zamanda PTT çalışanları ve görevlileri de sokak kısıtlamasından muaf tutulacak.

İçişleri Bakanlığı'nın konuyla ilgili yayınladığı genelgede, şu ifadelere yer verildi:

"Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri, Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Göç İdaresi, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetlerde görevli olanlar ve gönüllü olarak görev verilenler, cemevlerinin dede ve görevlileri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf yerler ve kişiler arasında bulunuyor"