Tamar Tanrıyar hakkında gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı , sosyal medyada içeriği suç teşkil eden videolar yayımladığı gerekçesiyle Tamar Tanrıyar hakkında resen soruşturma başlattı.

Başsavcılık'tan yapılan açıklamaya göre sosyal medya platformları üzerinden kamuoyuna açık şekilde içeriği suç teşkil eden paylaşımlar yaptığı tespit edilen şüpheli Tanrıyar hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret " ve "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından gözaltı kararı verildi.

Daha önce de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı olduğu dönemde Özgür Özel ve CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında sosyal medyada yayımladığı videolar nedeniyle Tamar Tanrıyar'a ‘hakaret’ ve ‘iftira’ soruşturması açmıştı.