Tamir esnasında bomba gibi patladı

Hatay'da tamire getirilen telefonun patlayarak alev aldı.

Tamir esnasında bomba gibi patladı

'ın Antakya ilçesinde telefoncu dükkanında çalışan Muhammed Ramazan İbrahim'in işleriyle ilgilendiği esnada telefon ısıtıcısına koyduğu patlayarak alevlere teslim oldu.

Bataryanın patlamasıyla telefonun alev aldığını fark eden İbrahim, refleksle geri çekilerek yanmaktan kurtuldu.

İş yerindeki vatandaşların yaşadığı panik ve anı anbean güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

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