Tamir esnasında bomba gibi patladı
Hatay'da tamire getirilen telefonun patlayarak alev aldı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde telefoncu dükkanında çalışan Muhammed Ramazan İbrahim'in işleriyle ilgilendiği esnada telefon ısıtıcısına koyduğu cep telefonu patlayarak alevlere teslim oldu.
Bataryanın patlamasıyla telefonun alev aldığını fark eden İbrahim, refleksle geri çekilerek yanmaktan kurtuldu.
İş yerindeki vatandaşların yaşadığı panik ve patlama anı anbean güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
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