Tamir etmeye çalıştığı kapı bir anda tuzla buz oldu

Tokat’ta cam kapıyı tamir etmek isteyen esnaf, kapının aniden tuzla buz olmasıyla zor anlar yaşadı.

Tamir etmeye çalıştığı kapı bir anda tuzla buz oldu

'ın Erbaa ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi’nde cep telefonu tamirciliği yapan Cafer Tayyar Taras, iş yerinin kapısı bozulunca tamir etmek istedi.

Hidroliği onarmak için cam kapıyı söken Taras, kaldırmaya çalıştığı sırada kapı aniden tuzla buz oldu. Hayrete düşen esnaf, bir süre yerinden kıpırdayamadı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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