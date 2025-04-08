Tamir etmeye çalıştığı TIR'ın altında kaldı, hayatını kaybetti

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Güvemalan köyü yakınlarında Erdem Kandırmış'ın kullandığı TIR arızalandı.

Kandırmış, TIR'ı tamir etmeye başladı. Bu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle hareket eden TIR, Kandırmış'ın üzerinden geçti.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, Kandırmış'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Savcılık ve jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Erdem Kandırmış'ın cansız bedeni Biga Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.