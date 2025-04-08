Tamir etmeye çalıştığı TIR'ın altında kaldı, hayatını kaybetti
Tamir etmek istediği TIR'ın hareket etmesi sonucu tekerin altında kalan 31 yaşındaki Erdem Kandırmış, hayatını kaybetti. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.
Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Güvemalan köyü yakınlarında Erdem Kandırmış'ın kullandığı TIR arızalandı.
Kandırmış, TIR'ı tamir etmeye başladı. Bu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle hareket eden TIR, Kandırmış'ın üzerinden geçti.
HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, Kandırmış'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Savcılık ve jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Erdem Kandırmış'ın cansız bedeni Biga Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.
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