Tamir ettiği motosikletin test sürüşünde yaralandı

Edirne'de bir kişi tamir ettiği motosikleti test ederken yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, İpsala'daki Küçük Sanayi Sitesi’nde meydana geldi.

Hüseyin P., tamir ettiği motosikleti test sürüşüne çıkardı.

Hüseyin P.’nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet, yoldan çıkarak devrildi.

Motosikletten düşüp yaralanan Hüseyin P., ihbar üzerine bölgeye gelen ambulansla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.