Tamir için altına girdiği araç üzerine düştü

Konya'nın Kulu ilçesinde oto tamircisinin üzerine krikonun kayması sonucu araç düştü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tamir için altına girdiği araç üzerine düştü

Kulu Sanayi Sitesi 139156 Sokak üzerinde bir iş yerinde oto tamircisi M.K. (23) müşterisine ait aracı tamir etmek üzere aracı kriko ile kaldırdı.

M.K. tamir için gereken yerleri sökmeye çalıştığı sırada bir anda krikonun kayması sonrası araç üzerine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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