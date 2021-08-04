Tamir için bırakılan altın bilekliği 'ablamın' diyerek aldı

Olay, Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir kadın kızına ait altın bilekliğinin zincirinin değiştirilmesi için kuyumcuya bıraktı. Kadın, kızına telefonla haber verip bilekliğini ertesi gün almasını isteyerek kuyumcudan ayrıldı.

Bu konuşmaya şahit olduğu öne sürülen genç kadın, ertesi gün öğlen saatlerinde kuyumcuya gelerek bilekliğin ablasına ait olduğunu söyledi. Bilekliğin zincirinin tamir edilmesi karşılığında 20 TL kuyumcuya verip bilekliği aldıktan sonra kuyumcudan ayrıldı.

Yaklaşık 2 saat sonra kuyumcuya gelen bilekliğin gerçek sahibi, bilekliğin alındığını duyunca şok yaşadı. Güvenlik kameraları izlendiğinde bilekliğin kimliği henüz tespit edilemeyen bir başkası tarafından alındığı ortaya çıktı. Polis Merkezi Amirliği'ne giden kadın ve kızı, bilekliğini alan kişiden şikayetçi oldu.



"SAHİBİNİN İSİMİNİ VERİNCE KENDİSİNE GÜVENDİK"



Olayı anlatan kuyumcu Ömer Emre, "Hırsızlık mı, tedbirsizlik mi onu da bilmiyorum. Gelip bize bilekliğin sahibinin ismini ve bilekliğin cinsini bile söylemesi üzerine durumdan şüphelenmedik. Kadın yaşlı olduğu için gelemeyeceğini düşündük. Gelen kişi 'Ablamın bilekliğini almaya geldim' dedi. Biz de çıkarıp bilekliği verdik. Hatta bilekliğin 20 TL olan tamir ücretini de verdi.

Daha sonra yakınlarda bir telefoncu olup, olmadığını sordu. Biz de kendisine yakınlarda olan bir telefoncuyu tarif ettik. Daha sonra çıktı, gitti" diye konuştu.

Olayın bilekliğin asıl sahibi olan kadın ve annesinin buraya gelmesiyle ortaya çıktığını belirten kuyumcu Ömer Emre, "Güvenlik kameralarındaki görüntüleri izledikten sonra gelen kişiyi tanımadığını söyledi. Ben de kendisine 'Seni nasıl tanıyor?' diye sordum. Teyze bilekliği bıraktığı gün o kişinin burada olduğunu söyledi. O güne ait kameralara görüntülerine baktım bahsedilen kişiye ait görüntüyü göremedik. Teyzeyi takip mi etti? Dışarıda mı konuştu bilmiyorum. Arefe günü olduğu için burası yoğundu.

Bizim de gözümüzden kaçmış olabilir. Belki o gün buradaydı tam olarak bilemiyorum. Teyze bilekliği bıraktığı gün çarşamba günü gelmesini söyledik. Bilekliği alan kişi o gün teyzeden önce geldi. Bize direkt bilekliğin sahibini ismini verince tam güven sağladı.

Öğlen saatlerinde gelip bilekliği alıp gitti. Daha önce başımıza böyle bir olay gelmedi. Hayatımda ilk defa başımıza gelen bir olay. İnşallah bir daha da başımıza böyle bir olay gelmez" dedi.

Öte yandan olay anı iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülere, kuyumcuya gelen genç kadın tamir ücretini ödedikten sonra bilekliği alarak iş yerinden ayrıldı.