Tamir için çıktığı çatıda kalp krizi geçirdi

Sivas'ta tamir için çıktığı çatıda yemek yerken kalp krizi geçirdikten işçi hayatını kaybetti.

Tamir için çıktığı çatıda kalp krizi geçirdi

Sularbaşı Mahallesi İmam Hatip Sokak’taki 3 katlı bir apartmanın çatısına tamir için çıkan Nurettin Yılmaz, çalışmasına ara verip yemek yemeye başladı.

Bu sırada aniden fenalaşan Yılmaz, çatıda baygınlık geçirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tamir için çıktığı çatıda kalp krizi geçirdi - 1

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Yılmaz'ın kalbinin durduğu anlaşıldı. Sağlık ekipleri Nurettin Yılmaz'a çatıda uzun süre kalp masajı yaptı.

İtfaiye merdiveni ile çatıdan alınan Yılmaz'a merdiven üzerinde de itfaiye eri kalp masajı uyguladı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Nurettin Yılmaz'ın cenazesi aynı hastanenin morguna konuldu.

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