Tamir için çıktığı çatıdan düşüp öldü

İzmir'de tamir için çıktığı çatıdan düşen 60 yaşındaki Yaşar Bozkurt hayatını kaybetti.

Tamir için çıktığı çatıdan düşüp öldü

'in Karşıyaka ilçesinde işçi Yaşar Bozkurt (60), onarımını yaptığı Tarık Dursun Sokak'taki iki katlı inşaatın çatısına çıktı.

Çatıyı tamir ettiği sırada dengesini kaybeden Bozkurt, beton zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Bozkurt'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Bölgeye gelen iki çocuk babası Bozkurt'un yakınları, sinir krizi geçirdi, gözyaşı döktü.

Bozkurt'un cenazesi, incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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