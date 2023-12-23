Tamir için okul çatısına çıkan işçi, 10 metreden düşüp öldü

Kazayı gören iş arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Acar’ın yaşamını yitirdiğini belirledi.



Acar’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü.



Bursa Cumhuriyet Savcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.