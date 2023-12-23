Tamir için okul çatısına çıkan işçi, 10 metreden düşüp öldü

Bursa’da onarım için bir okulun çatısına çıkan Reyhani Acar, yaklaşık 10 metre yükseklikten beton zemine düşerek öldü. Savcılık, Acar’ın ölümüne ilişkin soruşturma başlattı.

Tamir için okul çatısına çıkan işçi, 10 metreden düşüp öldü

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’da okul çatısından düşen , yaşamını yitirdi.

Olay, saat 11.00 sıralarında, merkez Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi Orhangazi Caddesi’ndeki Ahmet Cevdet Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde meydana geldi.

Onarım için lisenin çatısına çıkan Reyhani Acar, dengesini kaybederek yaklaşık 10 metreden beton zemine düştü.

Tamir için okul çatısına çıkan işçi, 10 metreden düşüp öldü - 1

Kazayı gören iş arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Acar’ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Acar’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü.

Bursa Cumhuriyet Savcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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